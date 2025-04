The Voice du 19 avril 2025 : les battles ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 12)

Publicité





The Voice du 19 avril 2025 extrait vidéo – Place à la douzième de la soirée de la saison de The Voice ce samedi soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle et les groupes, place aux battles ! Les coachs – Vianney, Florent Pagny, Zaz et Patricia Kaas – vont avoir encore des choix décisifs à faire !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 19 avril 2025, présentation des battles

Les battles de « The Voice » font leur grand retour avec une formule revisitée, promettant des duels vocaux spectaculaires juste avant les directs !

Le principe reste le même : deux talents d’une même équipe s’affrontent en duo sur une chanson choisie par leur coach. À l’issue de la prestation, ce dernier devra trancher et choisir celui qui poursuivra l’aventure en demi-finale.



Cette saison, plusieurs nouveautés viennent pimenter la compétition :

– Fin des vols de talents : Contrairement aux saisons précédentes, aucun coach ne pourra récupérer un talent éliminé. La pression monte d’un cran, rendant chaque décision plus stratégique que jamais.

– Une immersion totale dans l’univers des Battles : Tous les talents, installés dans les gradins sur le plateau, assisteront en direct aux prestations de leurs camarades, découvrant leur ordre de passage en temps réel pour encore plus de suspense.

– Une montée directe sur scène : Depuis les gradins, les talents rejoindront la scène sans transition, accentuant la tension et l’émotion de leur prestation.

– Un avis consultatif des coachs : Chaque coach pourra manifester sa préférence en appuyant sur le bouton dédié au talent de son choix.

À l’issue des Battles, chaque coach conservera 3 talents qui accéderont aux demi-finales.

Extrait vidéo

C'était bien plus qu'une Battle pour les Coachs 🤩

The Voice 2025, rappel de la présentation de la nouvelle saison

La saison 2025 de The Voice promet son lot de surprises et de nouveautés ! Sur les emblématiques fauteuils rouges, de grandes figures de la chanson française et internationale font leur apparition. Patricia Kaas et Zaz, deux artistes à la voix inimitable, rejoignent l’aventure pour partager leur passion et leur expertise. À leurs côtés, Vianney, toujours aussi authentique et émouvant, prolonge son engagement. Et pour marquer les esprits, Florent Pagny signe un retour attendu, apportant avec lui son charisme et son immense expérience.

Avec ce quatuor de prestige, l’émotion sera au rendez-vous, portée par des talents d’exception. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à vibrer au rythme de performances époustouflantes !

The Voice 2025, ça continue ce samedi 19 avril 2025 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.