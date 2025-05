« 1939-1945 Et le monde bascule » : la série documentaire ce soir sur France 2 (6 mai 2025)

Publicité





« 1939-1945 Et le monde bascule » au programme TV du mardi 6 mai 2025





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« 1939-1945 Et le monde bascule » – présentation

UNE PLONGÉE SPECTACULAIRE ET IMMERSIVE DANS LA GUERRE UNIVERSELLE QUI A FAÇONNÉ LE MONDE

Le 8 mai 2025 marque les 80 ans de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, conclusion d’un affrontement mondial dont les répercussions continuent de marquer nos sociétés. Cette date commémorative offre l’occasion de proposer une grande série documentaire qui revisite ce bouleversement historique à l’échelle planétaire, à travers le prisme de notre époque troublée.



Cette immersion revient sur un conflit qui a embrasé la planète, en retraçant les moments-clés et les tournants majeurs qui ont donné naissance au monde d’aujourd’hui. La série 1939-1945 – Et le monde bascule nous fait voyager entre continents et événements, alternant une perspective globale avec des plongées intimes au cœur de l’expérience humaine durant la Seconde Guerre mondiale. Huit décennies après la fin du conflit, cette approche inédite permet de le redécouvrir sous un nouveau jour : celui d’un événement fondateur de notre présent, un présent lui-même marqué par l’instabilité.

UNE HISTOIRE TOTALE

1939-1945 – Et le monde bascule embrasse toute la complexité de la Seconde Guerre mondiale. Conçue à partir des travaux de l’historien Olivier Wieviorka – coauteur de la série –, elle adopte une vision pleinement globale du conflit. Toutes ses facettes sont explorées : militaires, politiques, économiques, sociales… sur l’ensemble des continents, de la Mandchourie à l’Afrique du Nord, du Pacifique à l’Europe de l’Est.

Cette vaste fresque cherche à restituer toute l’ampleur de ce cataclysme et à le replacer dans sa véritable dimension planétaire.

Déclinée en quatre épisodes de 52 minutes, la série déploie un récit « à hauteur de globe », mêlant analyse stratégique et vécus personnels. Le spectateur suit l’évolution des fronts, comprend les interactions entre les événements, les décisions politiques et militaires, et découvre les répercussions sociales ou économiques de la guerre. Plusieurs séquences le plongent au plus près du réel : un aviateur allemand largue une bombe sur Londres pendant qu’une fillette est réfugiée dans le métro ; un kamikaze japonais fonce sur un porte-avions américain, visant un soldat en contrebas ; Sophie Scholl, jeune résistante allemande, distribue des tracts dans son université, sous le regard du concierge qui la dénoncera ; Vassili Grossman, l’écrivain soviétique, échappe de peu à l’encerclement nazi en Ukraine…

Entre enjeux globaux – stratégiques, géopolitiques, sociétaux – et récits intimes d’hommes et de femmes broyés par la guerre, chaque épisode répond à une double exigence : prendre du recul pour comprendre, s’approcher pour ressentir.