« Mariés au premier regard » : Marie et Laurent vont-ils se marier et se dire oui ? Réponse !

Alors que l’épisode 10 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Marie et Laurent se sont mariés à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 11 lundi prochain sur M6, Marie et Laurent vont bien se dire oui ! Et ils vont même s’embrasser juste après l’échange des consentements et des alliances !

Vous retrouverez aussi Sophie, qui est désormais complètement transformée malgré l’échec de son mariage. Quant à Coralie et Bruno, ils font des efforts tous les deux et poursuivent leur relation. Et une nouvelle célibataire, Malaury, va préparer son mariage.



Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 12 mai pour suivre l’épisode 11 de « Mariés au premier regard » !