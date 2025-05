« Santé mentale, briser le tabou » : votre documentaire ce soir sur M6 (6 mai)

Publicité





« Santé mentale, briser le tabou », c’est le titre du documentaire inédit que vous découvrirez ce soir sur M6.





A suivre dès 21h10 sur M6 puis en replay sur M6+.







« Santé mentale, briser le tabou » : en quelques lignes

Changer les mentalités et briser le silence autour des troubles psychiques : une urgence vitale. En France, près de 13 millions de personnes sont concernées, soit environ une sur cinq. Chez les 15-35 ans, ces troubles sont la première cause de mortalité. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #santementale figure parmi les plus suivis. Aux États-Unis, des icônes mondiales comme Lady Gaga, Selena Gomez ou Kanye West ont osé témoigner. Et pourtant, en France, 70 % de la population estime encore que la santé mentale reste un sujet tabou. Face à cette situation alarmante, le gouvernement a décidé d’en faire une priorité nationale.

Ce documentaire, à mi-chemin entre le manifeste et le témoignage, donne la parole à des célébrités comme à des anonymes. Il met en lumière la pression du regard des autres — qu’il vienne du cercle familial, du monde du travail ou de la société en général —, la difficulté à exprimer sa douleur, et les freins que chacun peut s’imposer intérieurement. Mais au-delà des souffrances, il trace aussi le chemin, long et sinueux, vers la résilience et la reconstruction.



