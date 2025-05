Eurovision 2025 : voir ou revoir la prestation de Louane sur la demi-finale (VIDÉO)

Publicité





Ce soir, lors de la seconde demi-finale de l’Eurovision 2025 2025 à Bâle, Louane a présenté « Maman », sa chanson représentant la France. Bien que la France, en tant que membre du « Big Five », soit automatiquement qualifiée pour la finale, cette performance a offert au public un avant-goût de sa prestation prévue pour la grande finale du 17 mai.











Louane est apparue pieds nus, vêtue d’une robe noire en dentelle. La scénographie comprenait une pluie de sable tombant du plafond, symbolisant le passage du temps et renforçant l’émotion véhiculée par la chanson.

🔴🎤 La chanteuse Louane vient d’interpréter en direct son single « maman », hommage à sa mère décédée, qui représentera la France lors de la finale de l’Eurovision ce samedi soir. pic.twitter.com/qOcLCImjTD — Actu & Politique (@actuetpolitique) May 15, 2025



Une chanson personnelle et émotive

« Maman » est une ballade dédiée à la mère de Louane, décédée en 2014. La chanson évoque le deuil, la résilience et l’amour filial. Elle se distingue de la version précédente du même titre sortie en 2015, offrant une perspective plus mature et apaisée.

Une favorite pour la victoire ?

La prestation de Louane a été saluée pour sa sincérité et sa sobriété. Avec cette performance, elle confirme sa place parmi les favorites du concours, aux côtés de la Suède et de l’Autriche. La France espère ainsi décrocher sa première victoire à l’Eurovision depuis 1977.

Rendez-vous le 17 mai pour découvrir si « Maman » permettra à Louane de remporter le tant convoité Microphone de Cristal.