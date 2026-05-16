Eurovision 2026 : à quelle heure passera la France ? Quelles sont les chances de Monroe de gagner ?

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Ce samedi soir, tous les regards seront tournés vers la grande finale de l’Eurovision 2026. Et côté français, l’espoir repose sur Monroe, qui défendra les couleurs de la France face aux 25 autres pays en compétition. Quelques heures avant le lancement du show, une question agite déjà les fans : son ordre de passage peut-il jouer en sa faveur ?











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Monroe passera en 15ème position

La représentante française montera sur scène en 15ème position, soit aux alentours de 22h15-22h20 selon le rythme de la soirée. Un emplacement considéré par beaucoup comme stratégique dans le concours européen.

Depuis plusieurs années, les observateurs de l’Eurovision s’accordent à dire que l’ordre de passage a une influence sur la mémorisation des prestations par les téléspectateurs. Passer trop tôt peut faire oublier une chanson au moment des votes, tandis qu’un passage très tardif peut parfois souffrir de la fatigue du public. Être placé au milieu de la finale est donc souvent vu comme un bon compromis.



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Pour Monroe, cette 15ème place pourrait ainsi représenter un véritable atout. La chanteuse bénéficiera d’un public déjà bien plongé dans l’ambiance du concours, sans être noyée dans le flot des premières prestations. Un créneau qui permet aussi généralement une audience maximale devant les écrans partout en Europe.

Reste désormais à savoir si cette position suffira à porter la France vers les sommets du classement. Car au-delà de l’ordre de passage, tout se jouera surtout sur la capacité de Monroe à marquer les esprits en quelques minutes seulement. Mise en scène, émotion, voix et impact visuel seront essentiels pour espérer convaincre à la fois le jury et les téléspectateurs.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont déjà nombreuses. Certains fans estiment que la France a hérité d’un “excellent numéro”, tandis que d’autres rappellent que plusieurs vainqueurs récents sont passés beaucoup plus tôt dans la soirée. Une chose est sûre : cette 15ème place évite à Monroe les positions parfois jugées les plus compliquées.

Eurovision 2026 : quelles sont les chances de la France de gagner ce soir ?

Pendant plusieurs semaines, la représentante française figurait carrément à la deuxième place des pronostics, avec environ 11% de chances de victoire selon les sites de paris spécialisés compilés par Eurovisionworld.

Mais désoemais, la dynamique semble un peu moins favorable. Plusieurs médias spécialisés expliquent que Monroe aurait perdu quelques points dans les estimations après les répétitions et les demi-finales. La France serait désormais plutôt située entre la 4e et la 6e place des bookmakers, avec environ 6 à 8% de chances de remporter le trophée

VIDEO Eurovision 2026 la chanson de Monroe qui représente la France