Eurovision 2026 France : voir ou revoir la prestation de Monroe (VIDÉO)

Par /

Publicité

Eurovision 2026 France – C’est ce soir que se déroule la grande finale de l’Eurovision 2026, à Vienne, en Autriche. La France, représentée par Monroe, est passée en 15ème position à 22h25. Vous l’avez loupée ? Pas de panique, on vous propose dès maintenant de voir ou revoir la prestation de Monroe pour la France.


La française, représentante de la France cette année à l’Eurovision, a interprété son titre « Regarde ! » sur la scène de Vienne.

Eurovision 2026 France : voir ou revoir la prestation de Monroe (VIDÉO)
Capture FTV


Publicité

Monroe est une jeune chanteuse franco-américaine de 17 ans révélée au grand public grâce à sa victoire dans l’émission Prodiges. Passionnée par le chant lyrique et la pop, elle séduit par sa voix puissante et son univers mêlant émotion, élégance et modernité.

Sa chanson amènera-t-elle la France jusqu’à la victoire de cette Eurovision 2026 ? La réponse dans quelques heures avec les résultats des votes du jury et des téléspectateurs européens.


Publicité

VIDÉO Monroe chante « Regarde ! » en finale de l’Eurovision 2026

Si vous avez loupé la prestation de Monroe sur cette finale, la voici en vidéo.

A LIRE AUSSI
Eurovision 2026 : à quelle heure passera la France ? Quelles sont les chances de Monroe de gagner ?
Eurovision 2026 : à quelle heure passera la France ? Quelles sont les chances de Monroe de gagner ?
20h30 le samedi du 16 mai 2026 : les coulisses de l’Eurovision ce soir sur France 2
20h30 le samedi du 16 mai 2026 : les coulisses de l'Eurovision ce soir sur France 2
Le Jury Show de la finale de l’Eurovision a eu lieu à Vienne : les jurys nationaux ont voté !
Le Jury Show de la finale de l’Eurovision a eu lieu à Vienne : les jurys nationaux ont voté !
La finale de l’Eurovision 2026, c’est ce soir sur France 2 (liste des finalistes et ordre de passage du 16 mai)
Eurovision 2026 : découvrez les pays finalistes


Publicité


Retour en haut