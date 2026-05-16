Eurovision 2026 France : voir ou revoir la prestation de Monroe (VIDÉO)

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Eurovision 2026 France – C’est ce soir que se déroule la grande finale de l’Eurovision 2026, à Vienne, en Autriche. La France, représentée par Monroe, est passée en 15ème position à 22h25. Vous l’avez loupée ? Pas de panique, on vous propose dès maintenant de voir ou revoir la prestation de Monroe pour la France.





La française, représentante de la France cette année à l’Eurovision, a interprété son titre « Regarde ! » sur la scène de Vienne.







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Monroe est une jeune chanteuse franco-américaine de 17 ans révélée au grand public grâce à sa victoire dans l’émission Prodiges. Passionnée par le chant lyrique et la pop, elle séduit par sa voix puissante et son univers mêlant émotion, élégance et modernité.

Sa chanson amènera-t-elle la France jusqu’à la victoire de cette Eurovision 2026 ? La réponse dans quelques heures avec les résultats des votes du jury et des téléspectateurs européens.



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VIDÉO Monroe chante « Regarde ! » en finale de l’Eurovision 2026

Si vous avez loupé la prestation de Monroe sur cette finale, la voici en vidéo.