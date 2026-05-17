Eurovision 2026 : Monroe réagit avec émotion après sa défaite en finale « Je suis très fière »

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Samedi soir, la France espérait décrocher une nouvelle victoire hier soir lors de la finale du Concours l’Eurovision 2026 de la chanson 2026 grâce à Monroe et son titre « Regarde ! ». Longtemps portée par les jurys européens, la jeune chanteuse française a finalement terminé à la 11e place du classement général après un très faible soutien du public.











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À l’issue des votes des jurys professionnels, Monroe occupait pourtant une très belle 4e place, laissant entrevoir un possible podium pour la délégation française. Mais le vote des téléspectateurs a complètement rebattu les cartes : l’artiste n’a récolté que 14 points du public, provoquant une lourde chute au classement final.

Malgré cette déception, Monroe est apparue très digne et émue au micro des journalistes cette nuit à Vienne.

« Je suis très fière ! Je pense qu’on a donné tout, on a donné notre cœur sur cette scène. Alors, je suis très contente de ce qu’on a partagé. On avait un message qu’on aime tellement et quand tu aimes ton message tellement comme ça, tu es content de juste l’avoir partagé », a confié la chanteuse à chaud.



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À seulement 17 ans, Monroe aura marqué cette édition 2026 par sa sensibilité et sa prestation intense. Si le public européen n’a pas été au rendez-vous, la représentante française peut malgré tout se féliciter du soutien massif des jurys et de l’accueil chaleureux reçu tout au long de la compétition.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont également salué le talent et la maturité de la jeune artiste, estimant que son classement final ne reflétait pas la qualité de sa performance.