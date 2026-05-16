Eurovision 2026 : et le gagnant est… Déception pour la France ! (classement complet)

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Eurovision 2026 résultats – C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale du Concours de l’Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche. Et suite aux votes des jury des différents pays et des téléspectateurs, c’est l’Autriche qui a été sacrée grande gagnante cette année avec la prestation de Dara « Bangaranga ».





Israël et la Roumanie complètent le podium. Et grosse déception pour la France, qui termine à la 11ème place avec la chanson de Monroe « Regarde ! ».







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Notez que la France était 4ème des votes du jury des pays, mais Monroe est retombée à la 11ème place après les votes des téléspectateurs européens qui lui ont donné que 14 points.

VIDÉO Eurovision 2026 la chanson du pays gagnant, Dara « Bangaranga » (Bulgarie)



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Eurovision 2026, le classement complet

1. Bulgarie 516

2. Israel 343

3. Roumanie 296

4. Australie 287

5. Italie 281

6. Finlande 279

7. Danemark 243

8. Moldavie 226

9. Ukraine 221

10. Grèce 220

11. France 158

12. Pologne 150

13. Albanie 145

14. Norvège 134

15. Croatie 124

16. Tchéquie 113

17. Serbie 90

18. Malte 89

19. Chypre 75

20. Suède 51

21. Belgique 36

22. Lituanie 22

23. Allemagne 12

24. Autriche 6

25. Royaume Uni 1