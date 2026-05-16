Eurovision 2026 : et le gagnant est… Déception pour la France ! (classement complet)

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Eurovision 2026 résultats – C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale du Concours de l’Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche. Et suite aux votes des jury des différents pays et des téléspectateurs, c’est l’Autriche qui a été sacrée grande gagnante cette année avec la prestation de Dara « Bangaranga ».
Israël et la Roumanie complètent le podium. Et grosse déception pour la France, qui termine à la 11ème place avec la chanson de Monroe « Regarde ! ».
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Notez que la France était 4ème des votes du jury des pays, mais Monroe est retombée à la 11ème place après les votes des téléspectateurs européens qui lui ont donné que 14 points.
VIDÉO Eurovision 2026 la chanson du pays gagnant, Dara « Bangaranga » (Bulgarie)
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Eurovision 2026, le classement complet
1. Bulgarie 516
2. Israel 343
3. Roumanie 296
4. Australie 287
5. Italie 281
6. Finlande 279
7. Danemark 243
8. Moldavie 226
9. Ukraine 221
10. Grèce 220
11. France 158
12. Pologne 150
13. Albanie 145
14. Norvège 134
15. Croatie 124
16. Tchéquie 113
17. Serbie 90
18. Malte 89
19. Chypre 75
20. Suède 51
21. Belgique 36
22. Lituanie 22
23. Allemagne 12
24. Autriche 6
25. Royaume Uni 1