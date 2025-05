« Face à face » du 6 mai 2025 : la suite de la saison 3 ce soir sur France 3

Publicité





« Face à face » du 6 mai 2025, les épisodes ce soir sur France 3 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la diffusion de la saison 3 inédite de la série policière « Face à face ». Au programme, deux nouveaux épisodes.





« Face à face » du 6 mai 2025, les épisodes

Épisode 7 : Sous pression

Une interne en médecine met fin à ses jours. Vanessa et Justine découvrent rapidement que son geste est en grande partie lié à l’atmosphère extrêmement compétitive qui règne dans le service où elle était en stage. Leur enquête les mène à Marina Drach, chirurgienne de renom et directrice de ce service.

Épisode 8 : La victime imaginaire

Vanessa et Sarahoui enquêtent sur l’agression de Sandra Umdenstock, retrouvée inconsciente et grièvement blessée. Elle affirme être ciblée par son employeur en raison de son engagement dans un mouvement de contestation depuis l’annonce de la fermeture de l’usine où elle travaille. Malgré la présence d’un mobile et d’une victime bien réelle, Justine et Vanessa tournent en rond : chaque suspect est progressivement mis hors de cause. Et si Sandra avait orchestré elle-même cette agression ?



« Face à face », rappel de la présentation de la saison 3

Pour la première fois, Justine se retrouve seule. L’occasion rêvée de goûter à une liberté qu’elle n’a jamais vraiment connue. Vivre pour elle, sans se soucier des autres… Mais peut-on vraiment aller à l’encontre de ce que l’on est profondément ?

De son côté, Vanessa vient d’apprendre qu’elle attend un enfant de Zacharie. Est-elle prête à devenir mère ? Pour la première fois, elle semble déposer les armes et s’autorise à rêver d’un avenir en dehors du cocon familial.

Dans cette nouvelle saison, Justine et Vanessa devront faire face à elles-mêmes et à leurs désirs profonds. L’heure est venue de choisir : bâtir un avenir ensemble… ou chacune de leur côté ?

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Marianne James (Agnès Tancelin), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber), Kamel Belghazi (Karim)