Grey’s Anatomy du 7 mai 2025 : la suite de la saison 21 ce soir sur TF1

Grey’s Anatomy du 7 mai 2025 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 21 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Grey’s Anatomy du 7 mai 2025 : vos deux épisodes de ce soir

« Au cœur de l’orage » : Le destin d’un patient en état critique et celui d’une équipe médicale transportée en hélicoptère se retrouvent étroitement liés. Teddy et Owen tentent de sauver leur mariage, tandis que Bailey, Blue et Link prennent en charge un membre du personnel hospitalier.

« Garde de nuit » : Teddy et Owen s’organisent une soirée en amoureux qui déraille à plus d’un titre. Jo a du mal à tout prendre en charge à la maison. Mika redouble d’efforts pour compenser le temps passé avec sa sœur. Levi est confronté à une décision monumentale.



Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)