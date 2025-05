Les Enfants de la Télé du 4 mai 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 4 mai 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 4 mai : les invités

Ce soir, ne manquez pas un numéro inédit des Enfants de la télé sur France 2 ! Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la nostalgie, de l’humour et des surprises télévisuelles.

Au programme, des casseroles hilarantes et des archives cultes en compagnie d’invités exceptionnels : Amandine Lourdel, chroniqueuse pleine d’esprit, Fabienne Carat, actrice emblématique de Plus belle la vie, Frédéric François, chanteur romantique aux millions de disques vendus, et Paul El Kharrat, champion des jeux télé au savoir impressionnant.



Rires garantis et souvenirs partagés à partir de 18h50 !

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 4 mai 2025 à 18h10 sur France 2.