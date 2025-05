Publicité





66 minutes du 4 mai 2025, sommaire et reportages





66 minutes du 4 mai 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Joggeuse disparue : toujours aucune piste ?

Que s’est-il passé pour Agathe Hilairet ? Voilà plus de trois semaines que cette jeune femme de 28 ans a disparu sans laisser de traces. Partie faire son jogging, elle n’est jamais rentrée chez elle. Malgré les nombreuses recherches organisées autour de Vivonne, près de Poitiers dans la Vienne, aucune piste n’a pour l’instant abouti. Une enquête pour enlèvement et séquestration est en cours. L’homme au comportement suspect aperçu le jour de sa disparition a-t-il pu être identifié ? Où en sont les investigations ? Retour sur une affaire toujours aussi mystérieuse.



🔵 Supermarchés : la chasse aux voleurs

Les commerçants s’organisent face à la recrudescence des vols à l’étalage.

Parfums, vêtements, alcool, nourriture… Les produits volés sont variés et les chiffres en hausse : +25 % en un an, avec une tendance qui se poursuit. Huit commerçants sur dix seraient concernés. Pour réagir, certains se mobilisent. Un collectif nommé « Ras le vol ! » propose par exemple de publier les photos des voleurs sur les réseaux sociaux — une pratique actuellement illégale, mais qu’un projet de loi récent pourrait légaliser.

D’autres enseignes misent sur des mesures dissuasives plus avancées : en plus des vigiles, des alarmes et de la vidéosurveillance, elles déploient désormais des outils high-tech, comme l’intelligence artificielle et des robots automatisés. Enquête sur ces nouvelles armes pour enrayer le phénomène.

🔵 Cuisine : la guerre des robots

Les robots multifonctions ont bouleversé notre manière de cuisiner.

Thermomix, le précurseur, vient de lancer un nouveau modèle, mais la compétition s’intensifie. Des marques comme le Français Moulinex ou l’Américain Ninja, déjà remarqué grâce à la tendance Airfryer, entrent dans la bataille. Ce dernier parie sur son nouvel appareil « 12-en-1 » pour se faire une place sur ce marché très disputé. Une rivalité qui pourrait profiter aux consommateurs : la baisse des prix rend ces appareils de plus en plus performants et accessibles.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Vacances : luxe « all inclusive » aux Caraïbes

Cap sur la Martinique, l’une des perles des Caraïbes. Direction les coulisses du légendaire « Club Med Les Boucaniers », un domaine de 22 hectares qui fête cette année ses 56 ans. Fraîchement rouvert après trois années de travaux, le site affiche une nouvelle ambition : plus moderne, plus haut de gamme, pour offrir à ses visiteurs des vacances inoubliables.

De la préparation des buffets aux services des 287 chambres et suites, en passant par l’organisation des nombreuses activités, rien n’est laissé au hasard. Le personnel veille à chaque détail pour répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus exigeante.

Plongée au cœur d’un paradis du luxe version « tout compris ».

