Mask Singer : qui se cache sous le Panda Roux ? Indices !

Mask Singer saison 7 indices sur le Panda Roux – A quelques heures du prime 2 de la saison 7 de « Mask Singer », vous êtes impatient d’en savoir plus sur les 6 nouveaux costumes à découvrir ce soir ? On vous en dit plus sur le Panda Roux !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : qui se cache sous le Panda Roux ?

Parmi les personnages inédits qui feront leur première apparition ce soir, le Panda Roux attire déjà toutes les curiosités !

🐾 Un costume tout en tendresse et en malice

Avec son pelage roux flamboyant, sa frimousse craquante et ses grands yeux malicieux, le Panda Roux semble tout droit sorti d’un dessin animé. Mais ne vous fiez pas à son air attendrissant : sous ce masque se cache peut-être une star redoutable de la chanson, de l’humour ou du petit écran. Tout en rondeur, ce costume mise sur la douceur, mais aussi sur l’énergie : on peut s’attendre à des prestations vives et pleines de surprises !



🎤 Une voix à découvrir dès ce soir

Ce personnage fait partie des nouveaux masques révélés lors de ce second prime. Les enquêteurs, eux, sont déjà sur le qui-vive. Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier devront faire preuve d’intuition et d’oreille affûtée pour démasquer cette boule de poils. Alors, qui pourrait bien se cacher derrière le sourire malicieux du Panda Roux ? Un chanteur caméléon ? Une star du web ? Ou une célébrité qu’on n’attendait pas ?

Indices à venir dès ce soir

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger