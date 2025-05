The Power du 9 mai : quel binôme de cibles va se sauver ? (résumé, spoiler + replay épisode 25)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 25 du vendredi 9 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 25 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian et Jessica viennent de choisir le 2ème binômes de cibles.











Delta réunit tout le monde pour annoncer le choix des Power Players : c’est Maxence et Antoine qui ont été désignés comme cibles ! Ils vont affronter Manon et Robin.

Vivian explique qu’avec Jessica, ils ont joué ça au chifoumi ! Toute l’alliance de Vivian est sous le choc et tout le monde sait qui sont les Power Players. Et un énorme clash éclate entre Jessica et Cindy. Maïssane décide ensuite d’aller parler à Jessica, qui lui avoue être Power Player. Elle veut l’aider pour les sauver en détournant les soupçons sur Nathalie.

Le soir, Delta organise une soirée « la Delta Academy ». Au cours de la soirée, Antoine se met à soupçonner Sarah et Maïssane. Et Nathalie et Jessica organisent une fausse conversation que Cindy entend et file répéter : elles disent qu’elles savent depuis la veille que c’est Maïssane. Cindy croit tenir un scoop.



Beaucoup de clashs éclatent et les soupçons sur Vivian et Jessica sont clairement détournés.

Delta annonce la confrontation entre les cibles et les Power Players. Ils peuvent leur parler ! Manon et Robin passent les premiers et sont convaincus de parler à Maïssane. Place ensuite à Maxence et Antoine. Et Jessica et Vivian font une erreur, ils parlent alors qu’Antoine et Maxence sont déjà en communication !

Spoiler : quel binôme de cibles sera sauvé ?

Dans l’épisode de lundi, place au duel entre les 2 binômes de cibles. L’un des deux sera sauvé et l’autre affrontera les Power Players lors de la cérémonie d’élimination. On vous donnera le résultat en avant-première dimanche soir !

The Power, le replay du 9 mai

Si vous avez manqué l’épisode 25 ce vendredi 9 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 12 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 26.