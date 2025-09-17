Ici tout commence du 17 septembre : Louis seul contre tous (résumé + vidéo épisode 1265 en avance)



Ici tout commence du 17 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1265 – Clotilde a un plan pour écarter Louis de l’institut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Louis va-t-il finalement rendre les armes ?





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 septembre – résumé de l’épisode 1265

Teyssier et Clotilde mettent Rose dans la confidence de leur plan contre Louis et cherchent à rallier les professeurs. Rose échoue à convaincre Claire, mais Anouk, à qui Clotilde et Teyssier ont révélé toute la vérité, tente à son tour de la pousser à trahir son fils. En fin de journée, l’équipe pédagogique réunit Louis et lui donne 24h pour quitter l’Institut, menaçant de tous démissionner s’il refuse. Même Claire et Anouk le lachent.

Pendant ce temps, Louis donne cours aux Deuxièmes Années. Il regrette sa dispute avec Carla et aide Bérénice, qui le trouve finalement bon professeur. Carla, en revanche, refuse de lui pardonner et continue de le considérer comme un meurtrier, malgré ses tentatives d’approche… Louis va lui parler, il lui dit qu’il est le seul à pouvoir la comprendre, ayant tous les deux eu un père qui n’a jamais voulu d’eux…



De son côté, Gaspard apprend que Maya prolonge ses vacances avec Malik. Il espérait qu’elle réalise qu’elle s’ennuie avec lui, mais se confie à Coline et décide d’écrire une lettre où il exprime ses sentiments. Bien qu’il la jette, Coline la récupère discrètement.

À la coloc, Tom et Lionel découvrent que Julia veut passer le concours du Master. Jasmine affirme n’avoir aucun problème avec elle, mais ses amis restent méfiants. Plus tard, en voyant Julia discuter avec Jim, Tom et Lionel pensent à une idylle et redoublent de détermination pour l’écarter.

Ici tout commence du 17 septembre 2025 – extrait vidéo

