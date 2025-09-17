Audiences talks du 16 septembre 2025 : Quotidien leader en baisse, Cyril Hanouna réduit l’écart



Audiences talks du mardi 16 septembre 2025 – La bataille des talks s’est poursuivie hier soir, mardi 16 septembre. Yann Barthès accuse une baisse tandis que Cyril Hanouna reste 2ème mais réduit l’écart.











🔹 « Quotidien » sur TMC

Yann Barthès reste une valeur sûre pour TMC, même si ses audiences sont en léger retrait par rapport à lundi. La première partie (19h19-20h02) séduit 776.000 téléspectateurs (5,1%), la deuxième (20h08-21h00) descend à 992.000 fidèles (5,3%), avant de culminer sur la dernière tranche (21h00-21h18) avec 1,65 million de personnes (11,1%). Un rendez-vous toujours incontournable à l’approche du prime.

🔹 « Tout beau, tout n9uf » sur W9

Cyril Hanouna confirme une bonne dynamique, avec des scores qui se rapprochent de ceux de TMC. La première partie (19h47-20h12) rassemble 915.000 curieux (5,4%), la deuxième (20h18-21h02) progresse légèrement à 1,03 million (5,5%), et le dernier segment (21h02-21h17) grimpe à 1,34 million de téléspectateurs (7,0%). L’animateur installe peu à peu son rendez-vous dans la grille.

🔹 « C à vous » sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine conserve un public fidèle en access. Le talk principal (18h57-19h51) a séduit 1,06 million de personnes (7,7%), un score solide dans cette tranche. La suite affiche deux visages : un creux entre 20h03 et 20h41 avec 618.000 téléspectateurs (3,4%), avant un net rebond entre 20h41 et 21h03 avec 885.000 curieux (4,7%).



