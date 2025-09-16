Ici Tout Commence spoiler : Gaspard mal face à Malik (vidéo épisode du 19 septembre)



Ici tout commence spoiler – Malik et Maya sont de retour à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, le chef Leroy va mettre les pieds dans le plat en forçant Gaspard à se mettre en binôme avec Malik…











Gaspard échange des regards qui en disent longs avec Maya et Malik se met à parler à Gaspard de ses vacances de rêve avec Maya… Gaspard est mal. Visiblement, il a bien plus de sentiments pour Maya que ce qu’il a laissé paraitre. Et Malik ne se doute toujours de rien… pour l’instant.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1267 du 19 septembre 2025, Gaspard en binôme avec Malik

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



