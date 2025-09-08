Ici tout commence du 8 septembre : Louis et Anouk font une grande annonce (résumé + vidéo épisode 1258 en avance)



Ici tout commence du 8 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1258 – Louis va faire son grand retour à l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Anouk a réussi à l’imposer pour co-diriger le concours avec elle… Mais Rose et Clotilde sont furieuses.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 8 septembre – résumé de l’épisode 1258

Solal revient plus tôt que prévu et retrouve Zoé avec bonheur. Il espère passer l’après-midi avec elle, mais la jeune femme a déjà prévu de voir Carla. Pour éviter de la blesser, Zoé lui ment en disant qu’elle est malade. Carla comprend vite la supercherie et se sent trahie. Finalement, les deux amies se réconcilient : Zoé promet d’être honnête, tandis que Carla accepte de se montrer moins autoritaire.

Au coffee-shop, Joséphine aimerait continuer à travailler après le concours. Pour attirer plus de clients après la rentrée, elle organise un apéro gratuit… Furieux, Jude prépare une contre-attaque avec l’aide de Mattéo, au grand désarroi de Gaëtan.



À l’Institut, Louis et Anouk débarquent pour organiser le concours. Si Teyssier s’en réjouit, Clotilde et Rose ne digèrent pas de voir Louis reprendre les commandes. Le duo dévoile un projet ambitieux : organiser la finale du concours aux arènes de Calvière devant journalistes et restaurateurs. De son côté, Carla découvre que Louis est son oncle et reproche à sa mère de ne rien lui avoir dit.

Enfin, Léonard, troublé par son attirance pour Ismaël avec qui il avait échangé un baiser, est sous le choc quand ce dernier réapparaît… accompagné de sa petite amie Bianca.

Ici tout commence du 8 septembre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.