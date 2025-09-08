Audiences 7 septembre 2025 : « Intouchables » loin devant « Brokenwood »



Publicité





Audiences 7 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Intouchables », qui a intéressé 3,90 millions de téléspectateurs pour 22,8% de pda.





C’est loin devant France 3 avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,63 millions de téléspectateurs pour 14,3% de pda.







Publicité





Audiences 7 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le film inédit « Je verrai toujours vos visages », qui a été suivi par 1,95 million de téléspectateurs pour 11% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,65 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie