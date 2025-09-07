Audiences 6 septembre 2025 : « Meurtres à Douai » en tête devant The Voice Kids

Audiences 6 septembre 2025 – C’est France 3 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Meurtres à Douai », qui a rassemblé 4,17 millions de téléspectateurs pour 25,2% de pda.


C’est devant TF1 avec la suite de la saison de The Voice Kids, qui a réuni 2,55 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda.

Audiences 6 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la soirée inédite « La grande fête de Carcassonne », qui a intéressé 1,48 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

M6 suit avec l’épisode 2 de la saison 5 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,28 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda. En passant au samedi, le programme perd des téléspectateurs.


France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 902.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

