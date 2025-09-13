13h15 le dimanche du 7 septembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 7 septembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 7 septembre 2025 : Vers la grâce

Et vous, c’était quoi votre rêve ? Achille Albane et les autres rêvent de devenir danseurs à l’Opéra de Paris. Pendant un an, l’équipe de « 13h15 le dimanche » a suivi le quotidien des élèves de l’école de danse de l’Opéra de Paris, berceau de l’excellence en danse classique.

Extrait vidéo