Ici Tout Commence spoilers : les résultats du concours, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 12 septembre 2025 – Que va-t-il se passer en septembre dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plu, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, c’est la dernière ligne droite du concours d’entrée. Ferdinand est à l’institut alors que finalement, Loup passe le concours d’entrée de l’institut Auguste Armand. Louis est toujours et redore son image.

Le 12 septembre, c’est l’heure des résultats du concours. Qui intégrera la nouvelle promo de première année ?

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 (épisode 1258) : A L’institut, Louis redore son blason. Zoé raconte des salades à Carla. De leur côté, Jude et Gaëtan se rendent coup pour coup.



Mardi 9 septembre 2025 (épisode 1259) : En fin d’épreuve, Loup cloue le bec à Ferdinand. En plein déjeuner, Solal et Carla font la fine bouche. Pour leur part, Gary et Thelma imitent Pénélope.

Mercredi 10 septembre 2025 (épisode 1260 : En pleine épreuve, Clotilde arrête les frais. Pour les révisions du Master, Tom et Lionel se tirent dans les pattes. A L’institut, Gaspard et Léonard ont le bras long.

Jeudi 11 septembre 2025 (épisode 1261) : En finale du concours, Ferdinand n’en rate pas une. Tom et Lionel repartent de plus belle. De leur côté, Jude et Gaëtan trouvent un terrain d’entente.

Vendredi 12 septembre 2025 (épisode 1262) : A l’annonce des résultats du concours, Louis montre les dents. Face à Stanislas, Fleur prend les choses en main. Pour sa part, Gary mise sur le mauvais cheval.

