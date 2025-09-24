Plus Belle La Vie du 24 septembre 2025 : Gabriel s’excuse, Ophélie fait une lourde erreur (résumé + extrait vidéo épisode 427 en avance)



Plus belle la vie du 24 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 427 de PBLV – Gabriel va retrouver une dernière fois Axel aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va lui présenter ses excuses tandis que de son côté, Ophélie fait une lourde erreur…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 septembre 2025 – résumé de l’épisode 427

Gabriel et Thomas se réveillent en garde à vue. Thomas avoue avoir souhaité qu’ils ne soient plus séparés quand ils ont fait leurs voeux dans la fontaine. Jean-Paul les libère : la plainte a été retirée. Thomas propose un petit-déj, mais Gabriel veut d’abord voir Axel. Au Mistral, Barbara avoue son plan à Thomas, qui la remercie. De son côté, Axel retrouve Gabriel, qui lui présente ses excuses et lui assure qu’il était sincère. Axel part se mettre au vert quelques temps.

Louisa signe sa déposition avec Idriss. Elle lui demande pardon et réalise le courage d’Inès. Idriss, fier d’elle, annonce qu’ils vivront ensemble et qu’il l’a inscrite dans un nouveau lycée. Plus tard, Jean-Paul et Idriss interrogent Jean-David Perrot. D’abord muet, il finit par avouer : avec Constance, ils ont surpris Inès, l’ont traînée dans l’aile abandonnée. Elle a lancé une pierre, Constance l’a étranglée avant qu’ils ne l’enterrent. Idriss le traite de monstre.



Idriss remet à Léa le livre « Les Fleurs du mal » retrouvé dans le vieux sac à dos d’Inès. Elle se souvient le lui avoir offert et découvre des photos d’elles en marque-page.

Chris, Sylvie et Ophélie sortent de chez l’avocat. Sylvie culpabilise, Ophélie pense que Victor a été piégé. Restée seule avec son frère, elle l’interroge : pourquoi ne pas avoir dit la vérité ? Chris lui rappelle qu’elle n’a aucune preuve. Ophélie donne rendez-vous à Vanessa.

Ophélie retrouve Vanessa et feint de lui avouer avoir retrouvé sa famille biologique. Elle explique qu’elle n’a plus envie de les voir mais craint de leur faire de la peine… Elle aimerait pouvoir aider Victor. Vanessa lui propose de l’argent pour lui payer un bon avocat. Ophélie remet ensuite les 5000 € à Chris et Hugo pour l’avocat de Victor. Chris et Hugo comprennent qu’elle obtient facilement de l’argent et échangent des regards qui en disent long…

Vanessa en parle à Ulysse, qui soupçonne Ophélie de l’avoir manipulée… Alors qu’il tente de la joindre, Vanessa reçoit une vidéo : Ophélie annonce avoir été enlevée, les ravisseurs exigent 100 000 € !

VIDÉO Plus belle la vie du 24 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.