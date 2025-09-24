L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand lance son site de rencontres VIP

Connue pour unir les cœurs à la télévision dans « L’Amour est dans le pré », Karine Le Marchand se lance désormais dans l’univers très sélect des rencontres en ligne. L’animatrice vient de lancer son propre site : Le Club des Belles Âmes, une plateforme réservée aux célibataires en quête de « vraies rencontres »… et prêts à mettre la main au portefeuille.


© Philippe QUAISSE / PASCO AND CO / M6


Un concept élitiste et hors de prix

Contrairement aux sites classiques, Le Club des Belles Âmes se veut haut de gamme et promet un accompagnement « sur-mesure » dans la quête de l’amour. Mais attention : le rêve a un coût !

150 € : frais d’inscription annuelle pour rejoindre le club.
200 € : participation à un slow dating, des rencontres de 3h organisées dans un « lieu romantique » à Paris.
2500 € les 6 mois : formule VIP, avec accompagnement personnalisé.
5000 € les 6 mois : offre Prestige VIP, incluant notamment une vidéo et une interview avec Karine Le Marchand elle-même.

Un pari risqué ?

L’animatrice star mise sur sa notoriété et son image de « marieuse des temps modernes » pour séduire une clientèle haut de gamme. Mais ces tarifs astronomiques pourraient refroidir plus d’un célibataire. Reste à savoir si le prestige de Karine suffira à convaincre ceux qui rêvent de trouver l’amour autrement.


Alors, prêts à rejoindre Le Club des Belles Âmes… ou le prix de l’âme sœur est-il décidément trop élevé ?

