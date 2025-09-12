« Emma, une vie oubliée » : votre téléfilm inédit ce 12 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Emma, une vie oubliée » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 12 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Emma, une vie oubliée ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Emma, une vie oubliée » : l’histoire, le casting

Après un accident de voiture, Emma perd la mémoire. À sa sortie de l’hôpital, son mari vient la chercher pour la ramener à la maison. Mais, malgré son attention et ses gestes bienveillants, Emma ne se sent pas en confiance auprès de cet homme qu’elle ne reconnaît pas.



Avec : Morgan Bradley (Emma), Gabriel Pranter (Dean), Tryphena Wade (La détective Claire Wise), Andrew Steele (Terrence)

Et à 16h, « Bébé en danger » (rediffusion)

Hallie Reynolds, jeune maman dévouée, a vécu une épreuve douloureuse : sa petite Ava a dû subir une greffe du cœur peu après sa naissance. Aujourd’hui, l’enfant est totalement rétablie et en parfaite santé, mais Hallie, marquée par cette expérience, reste en proie à une inquiétude permanente qu’elle tente d’apaiser grâce à un traitement. Artiste-peintre, elle fait par hasard la rencontre de Megan, une agente artistique, qui ne tarde pas à devenir une amie très proche et attentive.

Avec : Alicia Leigh Willis (Megan Banks), Morgan Bradley (Hallie Reynolds), Conner Floyd (James), Meredith Thomas (Lynne)