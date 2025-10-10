Demain Nous Appartient du 10 octobre : Bart fait une découverte capitale (résumé + vidéo épisode 2049 en avance)



Demain nous appartient du 10 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2049 de DNA – Bart va faire une découverte capitale sur Laurie ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ».





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 10 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2049

Bastien et Marceau sont convoqués par la proviseure après leur dispute : quatre heures de colle et des excuses exigées. Bastien s’exécute, mais Marceau refuse et reproche ensuite à sa mère, Erica, de ne pas le défendre.

Au commissariat, Georges et Sara écoutent l’appel anonyme signalant l’accident d’Audrey : une voix féminine jeune et paniquée, celle de Laurie. Mas aucun d’eux ne la reconnait. Pendant ce temps là, cette dernière tente d’empêcher Augustin, responsable de l’accident, de sortir, puis le suit.



Au Spoon, Bart apprend par Violette que Marceau en veut à Bastien. Il le confronte à la sortie du lycée et parvient à apaiser les tensions. Erica, de son côté, rompt avec Bart pour se concentrer sur son fils. Plus tard, Laurie emmène Bart boire un verre pour lui changer les idées. En rentrant, il remarque le rétroviseur cassé de sa voiture : Laurie est celle qui a percuté Audrey.

À l’hôpital, Noor veille sur Océane, toujours dans le coma. Croyant que Romain est un patient, elle consulte son dossier à tort. En le revoyant au chevet d’Océane, elle découvre qu’il est en réalité son compagnon.

Marguerite reçoit une robe voyante pour le mariage de Raphaëlle et Martin, mais accepte d’en trouver une autre. Pendant ce temps, Martin peine à choisir son second témoin : Nordine organise donc un tournoi de fléchettes entre Georges, Aurore et Karim pour les départager.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 octobre – extrait de l’épisode

