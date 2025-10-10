NRJ Music Awards 2025 : Ed Sheeran confirme sa présence

C’est officiel : TF1 et NRJ viennent d’annoncer la présence d’Ed Sheeran à la 27e édition des NRJ Music Awards, qui se tiendra le vendredi 31 octobre en direct du Palais des Festivals de Cannes.


NRJ Music Awards 2025 : Ed Sheeran confirme sa présence
TF1/NRJ


La superstar britannique, l’un des artistes les plus emblématiques de sa génération, fera son grand retour sur la scène des NMA pour une performance exceptionnelle. Après une série d’albums « mathématiques » au succès planétaire, Ed Sheeran vient d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière avec « Play », sorti mi-septembre. Cet album aux sonorités pop et colorées regorge déjà de tubes, dont Azizam, Sapphire et Camera, très diffusés sur les radios françaises.

Avec près de 200 millions de disques vendus et plus de 125 milliards d’écoutes dans le monde, Ed Sheeran s’impose comme une légende vivante de la musique contemporaine. En France, l’artiste entretient une relation privilégiée avec son public, remplissant à guichets fermés plus d’une dizaine de stades ces dernières années.

Déjà l’artiste international le plus récompensé de l’histoire des NRJ Music Awards, Ed Sheeran promet d’enflammer la scène cannoise lors d’une soirée qui s’annonce exceptionnelle.


Cette édition 2025 bat d’ailleurs tous les records : plus de 4,1 millions de votes ont été enregistrés depuis le 22 septembre, soit une hausse spectaculaire de +98 % par rapport à l’an dernier.

📺 Rendez-vous le 31 octobre pour une soirée événement à suivre en direct sur TF1, TF1+ et NRJ.

