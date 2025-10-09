Demain Nous Appartient spoiler : Laurie arrêtée par la police ! (vidéo épisode du 15 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Laurie dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, l’ex de Bart est arrêtée par la police et les preuves s’accumulent !











Face à Sara et Karim en interrogatoire, Laurie continue de nier. Ils ont pourtant l’enregistrement de sa voix pour appeler les secours au moment de l’accident d’Audrey, ainsi que le rétroviseur cassé de sa voiture. Mais Laurie refuse de passer aux aveux et pire, elle accuse Karim de vouloir se venger d’elle en raison de leur passif ! Karim s’emporte et Sara lui rappelle les éléments contre elle. Elle l’interroge ensuite sur son emploi du temps au moment des départs de feu…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2052 du 15 octobre 2025 : la police arrête Laurie

