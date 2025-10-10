Plus Belle La Vie du 10 octobre 2025 : Ophélie négocie et découvre... (résumé + extrait vidéo épisode 439 en avance)



Plus belle la vie du 10 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 439 de PBLV – Apolline est libre et hospitalisée cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». De son côté, Ophélie négocie avec Florian et découvre qu’Hugo est derrière son enlèvement…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 octobre 2025 – résumé de l’épisode 439

Dans la forêt, Apolline avance prudemment avant de s’effondrer en larmes au pied d’un arbre. Pendant ce temps, Florian continue de la chercher, criant son nom. Puisant dans ses dernières forces, Apolline se relève. Elle finit par atteindre la route, où elle parvient à arrêter une voiture. Florian la voit s’échapper.

À l’hôpital, Ariane discute avec Bahram. Elle souhaite voir Apolline. Bahram l’autorise, précisant qu’elle reste très faible et qu’il ignore encore s’il parviendra à stopper la gangrène. Quand Apolline se réveille, Bahram la rassure : elle est en sécurité. Ariane en profite pour lui poser des questions. Apolline demande d’abord si Ophélie est encore en vie — Ariane lui répond que oui, d’après les dernières nouvelles. Apolline décrit ensuite le lieu où elles étaient retenues et reconnaît sur une photo Florian Denelle. Ariane lui demande s’il est le responsable, mais Apolline assure que non : Florian obéissait à un chef qu’il contactait par téléphone.



Ariane et Idriss font le point : ils ont localisé la forêt où Apolline et Ophélie étaient séquestrées. Idriss fait le lien avec les Vavin, et Ariane ordonne une surveillance. À l’hôpital, Vanessa veille sur Apolline. Heureuse de la voir, elle lui explique que le traitement fonctionne : elle est tirée d’affaire. Apolline la remercie, consciente de ce que Vanessa a fait pour elle. Vanessa avoue avoir eu très peur. À l’entrée de la chambre, Ulysse hésite à entrer. En entendant Apolline dire qu’il doit la détester, il rebrousse chemin. Vanessa lui murmure qu’en réalité, c’est elle qu’il déteste.

De son côté, Ophélie provoque Florian : elle lui dit qu’Apolline lui a échappé et que leur chef risque de ne pas apprécier. Elle lui propose le double d’argent s’il la libère. Florian semble hésiter, mais soudain Hugo fait irruption. Ophélie est sous le choc : c’est lui, le véritable cerveau de toute l’affaire.

Au Mistral, Thomas remet à Baptiste de quoi grignoter sur le chantier. Il lui demande comment il fera quand ils partiront en vacances. Baptiste répond qu’il pourra compter sur ses amis. Thomas le félicite pour sa débrouillardise, s’excuse une nouvelle fois et lui dit qu’il l’aime. Baptiste lui répond que lui aussi et ils s’étreignent. Plus tard, sur le chantier, Audrey donne ses instructions à Baptiste. Elle le drague encore et Baptiste finit par céder à la tentation. Après avoir couché ensemble, Baptiste confie à Audrey qu’il doit aller chercher son fils de huit ans à l’école.

À la résidence, Morgane découvre que Laura ne paie plus son loyer depuis qu’elle a perdu son emploi. Morgane lui propose son aide, mais Laura refuse. Peu après, Laura appelle Eric de la part de Patrick… Eric retrouve Laura pour lui parler de son métier d’agent de sécurité. Laura dénigre le poste, ce qui agace Eric. Il lui explique qu’après vingt ans dans la police, il a trouvé un vrai sens à ce travail. Laura doute encore d’être faite pour ça, mais Eric insiste : elle devra bien gagner sa vie. Avant de partir, il lui laisse la carte d’un ami qui recrute une personne déterminée comme elle.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

