Quotidien du 9 octobre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 9 octobre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 9 octobre 2025

📘 Bruce Toussaint pour son livre « Dites-lui que je pense à elle » (Éditions Stock)

🎤 Vincent Dedienne pour l’album « Un lendemain soir de gala » disponible demain


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 9 octobre 2025 à 19h25 sur TMC.

