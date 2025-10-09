Canap 2012 : sommaire de votre soirée inédite ce soir sur TMC (9 octobre)

Par /

« Canap 2012 » au programme TV du jeudi 9 octobre 2025 – Etienne Carbonnier vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur TMC pour la soirée inédite « Canap 2012 ».


Rendez-vous dès 21h20 sur TMC, juste après Quotidien, ou sur myTF1 pour le replay.

TMC


Canap 2012, le programme de votre soirée

Étienne Carbonnier et son équipe replongent en 2012 : l’année où Zlatan Ibrahimovic rejoint le PSG, où la planète entière se déchaîne sur « Gangnam Style », et où Nicolas Sarkozy affronte François Hollande lors de la présidentielle. C’est aussi le moment où les Français font la connaissance de nouveaux visages à la télévision avec « Les Marseillais » et « Les Ch’tis ».

Extrait vidéo


