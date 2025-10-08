Demain Nous Appartient spoiler : Bart fait une découverte choc ! (vidéo épisode du 14 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Bart a compris que Laurie est impliquée dans les incendies et dans l’accident d’Audrey dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire que le patron du Spoon ne va pas hésiter à prendre de gros risques dans les prochains jours !











Bart va se rendre chez Laurie alors qu’elle ne répond pas au téléphone et qu’il tombe sur sa messagerie… Sur place, il fait le tour et est alerté par l’appel au secours d’un homme ! Il affirme que Laurie l’a enfermé et lui demande de le libérer. Bart est sous le choc et s’apprête à le délivrer.

L’homme dit-il la vérité et est-il vraiment une victime de Laurie ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2051 du 14 octobre 2025 : la découverte choc de Bart

