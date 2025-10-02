Ici Tout Commence spoiler : Marc face à un scandale en plein festival (vidéo épisode du 7 octobre)



Ici tout commence spoiler – Le retour de Malik à l’institut Auguste Armand s’annonce plus tendu que jamais dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Malik est de retour et découvre que Maya est déjà officiellement en couple avec Gaspard !











En plein festival et sous les yeux de Malo, Malik fait une scandale à Maya et Gaspard. Il se met à hurler, les visiteurs profitent malgré eux du spectacle… Et Gaspard et Malik finissent par en venir aux mains ! Malik est à terre quand Marc intervient pour détourner l’attention des visiteurs du festival.

Et si Malik découvrait la vérité sur Gaspard et sa mère ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1279 du 7 octobre 2025, Malik fait un scandale au festival

