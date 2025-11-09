Demain Nous Appartient spoilers : agression, cambriolage, les résumés jusqu’au 28 novembre 2025



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 28 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre série « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025.











On peut déjà vous dire que Marceau est victime d’une agression tandis que sa mère, Olivia, se fait cambrioler… La police enquête et Mélody décide de protéger Bastien.

De son côté, Alex décide de tout faire pour réconcilier Sylvain et Christelle, qui ont décidé de se séparer.

Les résumés de DNA du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 2080) : Pendant l’intervention des policiers, un coup de feu retentit. Au lycée, Bastien explose de rage. Sylvain se montre menaçant.



Mardi 25 novembre 2025 (épisodes 2081) : La nouvelle de l’agression de Marceau se diffuse au lycée. Violette convoque Jordan pour lui annoncer sa décision. Les amis de Sylvain plaident sa cause auprès de Christelle.

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 2082) : Erica se rend au commissariat après le cambriolage de son appartement. Alex a un plan pour réconcilier Christelle et Sylvain. Gabriel change ses habitudes pour mettre toutes les chances de son côté.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 2083) : Mélody fait entrave à l’enquête de police. Bart soupçonne le propriétaire du Spoon d’être responsable des rumeurs. Pour aider Kevin, Marguerite dépasse ses fonctions de professeure.

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 2084) : Georges subit les conséquences de ses actes. Arthur interroge Victor sur sa relation avec Lou. Marguerite prend son rôle très au sérieux.

