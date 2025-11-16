

Reportages découverte du 16 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 16 novembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Jamais sans mon commerce » (inédit)

En France, près des deux tiers des communes de moins de 3 500 habitants n’ont plus aucun commerce. Depuis vingt ans, cafés, restaurants, boulangeries et épiceries disparaissent, mais partout, des habitants se mobilisent pour sauver le dernier lieu de vie de leur village.

À Lamontjoie (Lot-et-Garonne), Hélène tient depuis 40 ans l’unique épicerie du bourg, ouverte 7 jours sur 7. Épuisée, elle part à la retraite dans trois mois, laissant le village de 500 habitants chercher désespérément un repreneur.



À Ancinnes (Sarthe), les habitants refusent la fermeture de leur commerce. Depuis quatre mois, des bénévoles assurent un dépôt de pain et un café dans un local municipal, tandis que le maire tente de relancer un vrai café-épicerie.

À Passais-Village (Orne), la dernière boulangerie, reprise il y a 20 ans par Florence et Dominique, cherche un successeur. Les habitants multiplient les initiatives – banderoles, film promotionnel – pour attirer un repreneur.

À Champeaux (Ille-et-Vilaine), après la fermeture du seul bar-restaurant, les habitants ont créé un escape game médiéval pour redynamiser le village et attirer un nouvel entrepreneur.

Pendant près d’un an, « Reportages découverte » a suivi ces femmes et ces hommes déterminés à empêcher la disparition du dernier commerce de leur village.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Objectif : tout plaquer – épisode 1 » (rediffusion)

Qui n’a jamais rêvé de tout quitter pour repartir à zéro ? Pour une famille, ce choix relève de l’aventure. Pendant deux ans, Grands Reportages a suivi plusieurs foyers engagés dans un changement de vie radical, entre espoirs et difficultés.

Épisode 1

Mickaël, patron d’une entreprise de travaux publics en Seine-et-Marne, frôle l’épuisement. Avec son épouse, il décide de tout vendre pour ouvrir des chambres d’hôtes sur l’atoll de Manihi, en Polynésie. Mais l’installation se révèle plus rude que prévu, surtout pour Myriam, qui peine à s’adapter.

Roxanne et Nicolas, trentenaires vivant aux Antilles, quittent leur confort pour devenir maraîchers à Guérande. Enthousiastes, ils voient dans ce métier une nouvelle manière de donner du sens à leur vie.

Thomas, 27 ans, financier à Grenoble, abandonne carrière et pays pour aider les habitants d’une favela de Medellín. Il tente d’y créer une auberge de jeunesse et de développer le tourisme social, malgré un contexte difficile et la présence des cartels.

Cette série suit leurs parcours, entre doutes, apprentissages et renaissance.