Ici Tout Commence spoilers : les examens, un nouveau, les résumés jusqu’au 12 décembre 2025

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 12 décembre 2025 – Que va-t-il se passer en décembre dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, c’est l’heure des examens de milieu d’année à l’institut Auguste Armand. Tout le monde stresse et les épreuves s’annoncent tendues…

A la ferme, un nouveau fait parler et semble proche de Coline : Amaury Chabrier (Thibaud Delille). Il aide aux préparatifs du mariage de Carla et Bérénice.

Quant à Joséphine, elle prend des gants avec Loup…



Lundi 8 décembre 2025 (épisode 1322) : Aux examens, Ninon se voile la face. Après l’épreuve, Coline voit le bout du tunnel. A L’hôtel, Bianca s’engouffre dans la brèche.

Mardi 9 décembre 2025 (épisode 1323) : Pour les révisions, Gary fait tampon. A la ferme, Amaury parle à cœur ouvert. En cuisine, Hector cherche le poil dans l’œuf.

Mercredi 10 décembre 2025 (épisode 1324) : Après l’épreuve, Ninon revoit sa copie. Avec Coline, Amaury ne veut pas lâcher prise. A l’examen de pâtisserie, Thelma et Ferdinand reprennent du poil de la bête.

Jeudi 11 décembre 2025 (épisode 1325) : A L’institut, Pénélope porte le chapeau. A L’atelier, Tom met Milan et Malik au secret. Pour Loup, Joséphine prend des gants.

Vendredi 12 décembre 2025 (épisode 1326) : En pleine épreuve, Ninon, Pénélope et Gary se rafraîchissent la mémoire. Aux préparatifs du mariage, Amaury s’envoie des fleurs. Malik et Léonard rattrapent le temps perdu.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 24 au 28 novembre 2025 en cliquant ICI

du 1er au 5 décembre 2025 en cliquant ICI

