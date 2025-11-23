Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 6



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 6 – Premier dimanche à 12 au château de la Star Academy après l’élimination de Léane vendredi soir.





Et cet après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, était avec les professeurs pour annoncer aux élèves le programme des quatrièmes évaluations, qui auront lieu mardi matin.







Publicité





Star Academy, la semaine des destins liés

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est la semaine des binômes. Les élèves vont devoir choisir leurs binômes et c’est à 2 qu’ils passeront les évaluations de mardi matin et qu’ils seront nominés.

Michaël a annoncé à Sarah qu’étant immunisée, elle va offrir son immunité à son binôme ! Et c’est aussi à 2 qu’ils ouvriront le prime.



Publicité





Pour les évaluations, chaque binôme passera sur une chanson ainsi qu’une chorégraphie de Jonathan avec 30 secondes d’impro à la fin.

A l’issue des évaluations, les 2 binômes les moins bons seront nominés et soumis aux votes du public. Le binôme non sauvé verra son destin entre les mains des académiciens, qui devront voter pour en sauver un tandis que le second sera éliminé. Les deux élèves du binôme numéro 1 s’affronteront sur le prime pour décrocher l’immunité.

Les 6 binômes

Sarah a choisi Ambre pour former son binôme, elles sont donc toutes les 2 immunisées cette semaine. Les autres binômes sont en cours de formation, on éditera cet article pour vous les dévoiler. Et les chansons au choix seront révélées plus tard ce dimanche soir.

Les binômes sont :

– Sarah et Ambre

– Victor et Léa

– Jeanne et Léo

– Anouk et Théo P.

– ?

– ?

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.