Star Academy du 23 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 23 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











Théo L. se réveille triste au lendemain de l’élimination de Léane. Bastiaan découvre du courrier dans sa boite aux lettres, ils peuvent profiter de leur journée pour se reposer et un cours d’anglais avec Monsieur Prof est prévu à 16h.

Après un moment de détente, Ambre appelle sa mère. Et 7 élèves sur 12 se rendent au cours d’anglais. Lily, Victor, Ambre, Mélissa et Léa décident de ne pas y aller.

Le soir au château, les académiciens organiser une « murder mystery party ». Ils passent toue la soirée à enquêter, un moment convivial.



Anouk se met au piano pour la compo qu’elle aurait du faire lors du prime.

On enchaine avec le début du Débrief de ce dimanche. Marlène commence avec le tableau chanté / dansé d’Ambre. Marlène la félicite et lui dit que c’est sur la précision qu’elle n’a pas réussi à battre Bastiaan.

Sur « Caruso », Marlène félicite aussi Théo L., qui a beaucoup progressé. Et pour le medley avec Aya Nakamura, Marlène aurait aimé plus « d’attitude », elle aurait voulu qu’ils « se la pètent ».

Pour la battle du top 3, Marlène donne son « carton rose à paillettes » à Jeanne pour ses problèmes de respiration. Elle ne l’a pas reconnue.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 23 novembre

