Ici Tout Commence spoilers : Teyssier sur le départ, les résumés jusqu’au 28 novembre 2025

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 28 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend fin novembre dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Teyssier semble vouloir quitter l’institut alors que les Jourdain et les Armand ont enterré la hache de guerre.

Ninon, Pénélope et Gary doivent faire équipe pour les examens et ça s’annonce particulièrement tendu ! Alors que Pénélope a couché avec Gary, Ninon a un coup de coeur pour lui… Et Gary joue sur les deux tableaux.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 1312) : Les Jourdain enterrent la hache de guerre avec L’institut. Avec Ninon, Pénélope ne veut pas partager. De son côté, Stanislas se libère d’un poids.



Mardi 25 novembre 2025 (épisode 1313) : Lors des examens, la brigade de Gary, Ninon et Pénélope bat de l’aile. A L’institut, Teyssier veut quitter la scène. A l’internat, Fleur rase les murs.

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 1314) : En cuisine, Gary et Ninon enfoncent le clou. Au Double A, Anaïs lâche la bride à Anouk. En salle, Fleur n’y voit que du feu.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 1315) : A L’institut, Gary joue sur les deux tableaux. A l’hôtel, Jeanne envoie Carla et Gaspard à bonne école. De son côté, Malik assoit son autorité.

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 1316) : Dans la chambre de Gary, Ninon voit rouge. Face à Teyssier, Anaïs opine du chef. Pour sa part, Lionel conte fleurette.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

