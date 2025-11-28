Pékin Express du 28 novembre 2025 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Publicité





« Pékin Express : la route des glaces » au programme TV du vendredi 28 novembre 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 4 de « Pékin Express : la route des glaces ». Après l’élimination de Hélène et Catherine, place à la quatrième étape au Kazakhstan.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Publicité





« Pékin Express : la route des glaces », l’épisode 4 du 28 novembre

Pour cette quatrième étape, les candidats s’élanceront depuis les pistes de la station de Shymbulak, où une descente en luge leur réservera fous rires et sensations fortes.

Ils poursuivront ensuite leur aventure au cœur du fabuleux canyon de Charyn, l’un des trésors naturels les plus impressionnants du Kazakhstan. Surnommé le « petit Grand Canyon » d’Asie, ce site majestueux s’étire sur près de 154 km et offre des panoramas saisissants, dessinés par le vent et l’eau depuis des millions d’années. Mais derrière ces paysages spectaculaires se cache une épreuve longue, exigeante et redoutable.



Publicité





Cette étape marquera également le grand retour du fameux drapeau noir, garant d’une fin de course animée et pleine de rebondissements !

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.