Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 4 du 28 novembre 2025)

Le quatrième épisode de « Pékin Express : la route des glaces », diffusé ce soir sur M6, a offert un mélange explosif d’action, de paysages majestueux et de rebondissements. À l’issue d’une étape aussi belle qu’éprouvante, c’est le binôme frère/sœur, Sonide et Raphaël, qui a été éliminé, tandis que Kévin et Sophie ont signé une brillante victoire en remportant l’étape.











Une étape grandiose entre neige, vitesse et paysages désertiques

Le départ de cette quatrième étape avait lieu dans la station de ski de Shymbulak, où les candidats se sont élancés dans une descente en luge riche en rires et en chutes, un moment très attendu qui a immédiatement mis l’ambiance.

La course a ensuite emmené les binômes vers un joyau naturel : le canyon de Charyn, l’un des sites les plus spectaculaires du Kazakhstan. Surnommé le « petit grand canyon d’Asie », il s’étend sur près de 154 kilomètres et révèle des formations rocheuses rouges et ocres sculptées par l’érosion. Derrière cette beauté, les candidats ont dû affronter une épreuve longue, exigeante et épuisante, où chaque mètre parcouru demandait un effort considérable.

Le retour du drapeau noir met la pression

L’épisode marquait également le retour du redoutable drapeau noir, redouté pour sa capacité à bouleverser totalement la fin d’étape. Son apparition a immédiatement augmenté la tension entre les binômes, chacun redoutant de se retrouver avec ce redoutable handicap. Nathalie et Charlotte ont finalement franchi la ligne d’arrivée en dernière position avec le drapeau, ce qui les a automatiquement envoyées au duel final.



Un duel final cruel pour Sonide et Raphaël

Pour ce duel, Nathalie et Charlotte ont choisi d’affronter Sonide et Raphaël, un duo apprécié depuis le début de l’aventure. La confrontation promettait d’être serrée, mais un événement inattendu est venu tout bouleverser : le chauffeur de Sonide s’est perdu en pleine épreuve. Ce contretemps leur a fait perdre un temps précieux, l’empêchant d’arriver avant Charlotte. Nathalie et Charlotte ont ainsi remporté le duel, entraînant l’élimination de Sonide et Raphaël, une sortie particulièrement injuste au regard de leur énergie et de leur détermination depuis le début de la saison.

Kévin et Sophie au sommet

De leur côté, Kévin et Sophie ont brillé tout au long de la journée et ont remporté l’étape. Leur cohésion, leur rapidité et leur capacité à garder leur sang-froid leur permettent désormais de s’imposer comme l’un des binômes les plus solides de cette édition.

Cette étape marque un tournant dans l’aventure, entre paysages inoubliables, moments de tension et retournements de situation. La suite de la saison promet encore de belles surprises et une compétition toujours plus serrée.

👉 Pékin Express : la route des glaces revient vendredi prochain à 21h10 sur M6 avec un quart de finale toujours plus glaciale et spectaculaire.