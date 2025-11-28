« L’humour à la française » : votre documentaire inédit ce soir sur France 3 (28 novembre 2025)



Publicité





« L’humour à la française » au programme TV du vendredi 28 novembre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « L’humour à la française ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« L’humour à la française » : présentation

Plongez au cœur des sketchs d’humoristes qui s’amusent de nos manies, de nos travers et de nos petites habitudes, et qui savent nous faire rire, avec talent, de ce que nous sommes… nous, les Français !



Publicité





La France, les humoristes l’observent autant qu’ils l’adorent. En s’inspirant de nos comportements, ils se sont imposés au fil du temps comme les meilleurs témoins de notre société et de nos vies.

Car qui aime bien châtie bien ! Au-delà de l’autodérision, c’est sans doute par affection que nos humoristes taquinent l’Hexagone, sa culture, ses régions et ceux qui les habitent.

Il existe même une véritable tradition d’artistes venus de milieux populaires et profondément attachés à leur territoire, capables mieux que quiconque de rire de la France et des Français.

De Dany Boon aux Inconnus, de Gad Elmaleh à Élodie Poux, leur humour agit comme une loupe qui grossit nos traits et nous renvoie une image à la fois amusée et révélatrice.

Alors, à quoi ressemblons-nous vraiment ? Qu’est-ce qui n’a pas changé ? Et qu’est-ce qui a évolué ?

À travers des sketchs devenus cultes — de Muriel Robin à Élie Kakou, des Bodin’s à Raymond Devos, de Sylvie Joly à Jamel Debbouze… — ce documentaire hilarant propose une autre façon d’observer la France : en riant ensemble de nos travers et en célébrant l’une de nos plus grandes qualités, notre sens de l’humour… à la française !

Avec la participation de Pascal Légitimus, Les Chevaliers du Fiel, Caroline Vigneaux, Anthony Kavanagh, Mado la Niçoise, Patrick Bosso, Jeanfi Janssens, Pierre Thévenoux, Philippe Chevallier, Gérémy Crédeville et Zize Dupanier.