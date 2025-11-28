« Stars à domicile » : l’émission culte de retour ce soir sur TF1 (invités du 28 novembre 2025)



« Stars à domicile » au programme TV du vendredi 28 novembre 2025 – Ce vendredi soir, c’est le grand retour de l’émission culte « Stars à domicile » avec Isabelle Ithurburu aux commandes.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Stars à domicile, le concert

L’émission culte « Stars à Domicile » signe enfin son grand retour, avec Isabelle Ithurburu à la présentation d’une toute nouvelle saison. Préparez-vous à des moments de pure magie : des artistes phares de la chanson française, aux talents de la nouvelle génération, viendront frapper à votre porte pour partager des instants d’émotion, de rires et de complicité.

Qui n’a jamais rêvé de voir son idole débarquer dans son salon, sur son lieu de travail, ou même en plein mariage, pour un tête-à-tête totalement inattendu ?



Cette nouvelle édition s’annonce comme un véritable road trip de surprises à travers la France, avec des mises en scène 100 % inédites. Entre bluff, scénarios déjantés et complices plus malicieux que jamais, l’équipe de « Stars à Domicile » fera vivre aux participants des montagnes russes émotionnelles… avant de leur offrir une rencontre encore plus bouleversante avec leur star préférée. Les personnalités se dévoileront comme jamais, entre la crainte de décevoir et l’émotion immense face à leurs fans.

Les invités du 28 novembre

Pour cette première soirée, vous retrouverez Marine, Lara Fabian, Pierre Garnier, Matt Pokora et Santa :

🎤 Marine réservera une surprise mémorable à Luane, 10 ans, dans son école des Hauts-de-France.

🌟 Lara Fabian retrouvera Raphaël, qu’elle avait déjà surpris il y a 23 ans dans l’émission, pour offrir à Nelly, sa meilleure amie, un moment inoubliable.

🎶 Pierre Garnier fera vivre à Mélissa, 16 ans, un ascenseur émotionnel au Zénith de Strasbourg.

💍 Matt Pokora deviendra le complice d’un jour de Yohan, auteur d’une comédie romantique pour demander en mariage Camille, la femme de sa vie.

🎹 Santa a imaginé une mise en scène exceptionnelle pour Elsa, 9 ans : un piano à queue entouré de centaines de bougies, installé au cœur d’une patinoire, pour un moment hors du temps.

VIDÉO « Stars à domicile », extrait vidéo