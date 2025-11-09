Plus Belle La Vie spoilers : une disparition, Louis ruse, les résumés jusqu’au 28 novembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 28 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’une disparition va inquiéter le Mistral alors que de son côté, Louis doit toujours ruser… Chloé et Baptiste décident de monter un projet commun ! Quant à Apolline, elle décide de commencer un traitement et veut renouer avec un personne qui lui tient à coeur. Serait-ce Ulysse ? Ou Vanessa ?

A la résidence, Yolande reçoit une proposition pour garder son petit-fils, Raphaël…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 470) : Dans l’enquête, une disparition inquiétante met tout le monde en alerte. Chloé, quant à elle, fait une surprenante proposition à Baptiste. Dans un moment important, Apolline cherche à renouer contact avec une personne qui lui est chère.

Mardi 25 novembre 2025 (épisode 471) : Les policiers remontent la piste envisagée par les Mistraliens. De leur côté, Chloé et Baptiste se heurtent à un dernier obstacle avant la réalisation de leur projet. C’est le grand jour pour Apolline, qui décide de commencer son traitement…

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 472) : Un événement dramatique vient rebattre les cartes de l’enquête et mène les policiers sur une nouvelle piste. Pendant ce temps, Louis doit continuer de ruser. Sur les recommandations de Nisma, Apolline fait une étrange demande à un ami.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 473) : Au détour d’une conversation, Ariane réalise qu’un suspect leur a peut-être menti. Pour rendre service à Yolande, une résidente propose de garder Raphaël, mais ce n’est pas gagné. De son côté, Apolline reçoit une offre qui la fait douter…

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 474) : Grâce à de nouvelles informations, les policiers peuvent enfin agir. Au Pavillon des fleurs, Chloé se propose pour faire des ménages chez un client peu commode. C’est l’heure du test baby-sitting pour une résidente !

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :