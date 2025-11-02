Plus Belle La Vie spoilers : Eric change de cap, Barbara fait une découverte, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 21 novembre 2025 – Que va-t-il se passer au Mistral dans la seconde partie de novembre dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, alors c'est le moment.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Eric va décider de changer de cap professionnellement. Mais sa décision ne va pas être du goût de tout le monde et même Bahram va tenter de le faire changer d’avis…

De son côté, Léa ne sait plus comment s’y prendre avec Apolline tandis qu’au Mistral, Barbara fait une découverte glaçante. Une enquête continue de préoccuper la police et Baptiste reçoit de l’aide…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 465) : Les policiers poursuivent l’enquête et cherchent qui aurait pu en vouloir à la victime. Alors qu’il parvient difficilement à joindre les deux bouts, Baptiste profite d’une aide précieuse. Entre deux résidents à Massalia, l’ambiance est à la séduction.

Mardi 18 novembre 2025 (épisode 466) : Dans l’enquête, les policiers suivent une piste, mais restent circonspects. En parallèle, Barbara reçoit un courrier qui l’amène à faire une glaçante découverte. Mal à l’aise, Apolline hésite à changer de médecin.

Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 467) : Boher et Ariane obtiennent des informations qui pointent un nouveau suspect. Au Mistral, Thomas s’inquiète encore des décisions de son fils. Devant son amie Mirta, Yolande se régale de l’article sur Robert.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 468) : Dans l’enquête, le suspect clame son innocence malgré des preuves accablantes. En parallèle, Éric aimerait s’associer dans un projet professionnel hors du commun. Au cabinet médical, Léa ne sait plus quel comportement adopter avec sa patiente.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 469) : Alors que la police continue son enquête, les Mistraliens pensent avoir trouvé le véritable coupable. De son côté, Bahram tente de convaincre son mari de revenir sur sa décision. À la résidence, Vadim demande une seconde chance.

