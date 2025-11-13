13h15 le dimanche du 9 novembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 9 novembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





« 13h15 le dimanche » du 9 novembre 2025 : Le journal intime de Marie Curie

Le magazine « 13h15 le dimanche » s’est plongé dans les carnets intimes de la scientifique doublement récompensée par le prix Nobel, pour raconter sans détour le parcours d’une femme qui a marqué et bouleversé son époque.

Première femme à enseigner à la Sorbonne, première lauréate d’un Nobel de physique en 1903 aux côtés de son mari Pierre Curie, puis prix Nobel de chimie en 1911, Marie Curie est devenue une figure emblématique. Pourtant, l’Histoire ne retient souvent que l’image d’une chercheuse austère, entièrement vouée à la science. Derrière ce portrait figé se cache une autre Marie, plus intime, que révèlent les pages de son journal confié à sa fille Ève.



Brillante, visionnaire… mais aussi vulnérable, on y découvre une femme passionnée, habitée par ses idéaux autant que par ses doutes.

De son exil en Pologne à la découverte du polonium et du radium, ses écrits retracent les élans et les épreuves d’une vie tout entière tournée vers la recherche : l’amour fulgurant avec Pierre Curie, le deuil brutal qui la frappe alors que leurs filles sont encore jeunes, et la lutte silencieuse d’une pionnière dans un univers scientifique dominé par les hommes.