Audiences 8 novembre 2025 : le rugby leader loin devant « Mort sur la piste »

Par /

Publicité

Audiences 8 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le match de rugby France / Afrique du Sud, qui a réuni 6,24 millions de téléspectateurs pour 34,6%.


C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Mort sur la piste », qui a rassemblé 3,09 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.

Audiences 8 novembre 2025 : le rugby leader loin devant « Mort sur la piste »
Capture TF1


Publicité

Audiences 8 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec les masters de « N’oubliez pas les paroles », qui a réuni 1,82 million de téléspectateurs pour 10,8% de pda.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,06 million de téléspectateurs pour 5,6% de pda.


Publicité

M6 reste faible avec la série « Matlock », qui a été suivie par seulement 677.000 téléspectateurs en moyenne pour 3,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Sept à huit du 9 novembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Sept à huit du 9 novembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
« Beast » : le film inédit ce soir sur TF1 (9 novembre 2025)
« Beast » : le film inédit ce soir sur TF1 (9 novembre 2025)
« Mon crime » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (9 novembre 2025)
« Mon crime » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (9 novembre 2025)
Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 9 novembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 9 novembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3


Publicité


Retour en haut