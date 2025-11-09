Audiences 8 novembre 2025 : le rugby leader loin devant « Mort sur la piste »



Publicité





Audiences 8 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le match de rugby France / Afrique du Sud, qui a réuni 6,24 millions de téléspectateurs pour 34,6%.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Mort sur la piste », qui a rassemblé 3,09 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.







Publicité





Audiences 8 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec les masters de « N’oubliez pas les paroles », qui a réuni 1,82 million de téléspectateurs pour 10,8% de pda.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,06 million de téléspectateurs pour 5,6% de pda.



Publicité





M6 reste faible avec la série « Matlock », qui a été suivie par seulement 677.000 téléspectateurs en moyenne pour 3,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie