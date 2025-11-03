Audiences 2 novembre 2025 : « Un homme heureux » leader devant « Expendables 4 »

Par

Audiences 2 novembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Un homme heureux », qui a intéressé 3,32 millions de téléspectateurs pour 16,8% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Expendables 4 », qui a réuni 3,27 millions de téléspectateurs pour 16,9% de pda.

Audiences 2 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 2,26 million de téléspectateurs pour 12,6% de pda.


France 3 suit avec la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl », qui a été suivie par 1,81 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

