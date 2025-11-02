Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 3



Star Academy 2025, évaluations semaine 3 – Premier dimanche à 15 au château de la Star Academy après l’élimination de Lenny hier soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des troisièmes évaluations, qui auront lieu dès lundi matin.







Star Academy, la semaine des équipes

Cette semaine et alors que le prime aura lieu vendredi soir, c’est la semaine des équipes : du jamais vu dans l’histoire de la Star Academy. Les académiciens vont être divisés en 3 groupes de 5 académiciens. Ils vont passer les évaluations en équipes lundi matin et à l’issue de ses évaluations, une équipe sera sauvée. Les deux autres seront en danger et s’affronteront sur le prime de vendredi ! Durant le prime, une équipe sera sauvée par le public. Les 5 candidats de l’équipe perdante s’affronteront ensuite en individuel et le public votera pour en sauver 2. Les profs en sauveront un 3ème et les élève un dernier, le 5ème sera éliminé.

Notez que Ambre étant immunisée, elle ne pourra pas être éliminée. Si elle faisait partie de la dernière équipe, le public ne sauverait alors qu’un seul des 4 académiciens.



Léa, qui a gagné le face à face hier soir, est cheffe d’équipe. Les deux autres ont été tirés au sort : Ambre et Anouk.

Voici donc les équipes :

– équipe 1 : Léa, Bastiaan, Victor, Lily, et Ema

– équipe 2 : Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah

– équipe 3 : Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.

Pour l’évaluation de lundi matin, chaque équipe va devoir présenter une chanson au choix parmi 4 en mode groupe.

Liste des chansons :

– « Je joue de la musique » de Calogero

– « Résiste » de France Gall

– « Troisième sexe » d’Indochine

– « Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane

En plus, chaque équipe devra désigner un élève qui fera une impro de théâtre, et un second qui fera une impro de danse.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.